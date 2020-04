Apex Legends : Loba, la Légende de la Saison 5 découverte par un dataminer ?

Apex Legends a lancé son évènement Quêtes Légendaires cette semaine, avec une mise à jour ramenant définitivement les Duos et la carte Canyon des Rois. Mais comme souvent, les données du patch contiendraient aussi des détails intéressants sur la suite du Battle Royale.

iLootGames a réussi à dataminer un tas d'informations dans le code du jeu de Respawn Entertainment, et a peut-être découvert l'identité de la Légende de la Saison 5. Il s'agirait selon lui de Loba, la petite fille qui avait survécu au massacre perpétré par Revenant, désormais adulte. Son apparence et des animations ont pu être extraites des données d'Apex Legends, et vous pouvez les apprécier en vidéo ci-dessus. Dans un second temps, il a même pu découvrir les intitulés et pouvoirs de quatre de ses capacités :

Burglar’s Best Friend : lancez un disque et téléportez-vous à son point de chute ;

Supply for Demand : maintenez le bouton pour révéler un type de loot, qui apparaît alors en surbrillance sur la carte à travers les murs ;

Eye for Quality : Loba peut voir le loot à travers les murs environnants ;

Black Market Boutique : place un appareil qui vole le loot proche.

Our first look at loba pic.twitter.com/b5tavNDmp1 — iLootGames (@iLootGames) April 7, 2020

Loba semble être une voleuse aguerrie qui aime fouiller les coffres sur les maps, et possède des habiletés en adéquation. Alors, pourquoi douter face à tant de preuves ? Car la dernière fois, Respawn s'était amusé à faire fuiter Forge comme Légende de la Saison 4, juste pour surprendre la communauté avec la vraie identité du nouveau personnage jouable. Pour savoir si ce sera encore le cas cette fois-ci, il faudra attendre un peu : la Saison 5 d'Apex Legends n'est pas prévue avant le mois de mai 2020.