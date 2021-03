Apex Legends : skins et mode inédit avec l'évènement Théorie du Chaos, et une nouvelle fonctionnalité de matchmaking pour bientôt

Le 9 mars marquera l'arrivée d'Apex Legends sur Nintendo Switch. Et à cette occasion, en plus des initiatives prévues pour accueillir comme il se doit les joueurs sur cette plateforme, Respawn Entertainment prévoit un nouvel évènement de collection pour occuper l'ensemble de la communauté, Théorie du Chaos.



Au programme, 24 objets cosmétiques thématiques à débloquer avant le 23 mars 2021, et le set Héritage de Bangalore à récupérer si vous possédez le tout, un environnement dédié au savant fou Caustic dans le Canyon des Rois, et un mode limité baptisé Fureur Radiale. La mise à jour de circonstance apportera même une fonctionnalité inédite, du matchmaking sans remplissage pour se lancer plus facilement dans les parties en solo.

- Avec un suivi des récompenses incluant de tout nouveaux éléments cosmétiques, cet évènement vous proposera de gagner des skins d'arme légendaires pour le Kraber et l'EVA-8, de débloquer des récompenses et des défis quotidiens, mais aussi de mettre la main sur un nouvel ensemble de 24 objets cosmétiques thématiques à durée limitée. Ces 24 objets seront disponibles en achat direct (contre des pièces Apex ou des matières premières) ou via les packs Apex spéciaux pendant toute la durée de l’évènement. Mettez la main sur les 24 objets de l’évènement pour débloquer le set Héritage de Bangalore. Une fois cet évènement terminé, le contenu sera disponible via le système de création des sets Héritage. Matchmaking sans remplissage - Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de vous lancer dans le mode de votre choix en solo, sans faire équipe avec d'autres joueurs, ce qui vous offrira de nombreuses possibilités créatives pour jouer comme vous l'entendez.

