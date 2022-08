Arcadegeddon : déjà 1 million de joueurs pour le shooter d'IllFonic

IllFonic avait réussi à proposer un jeu multijoueur asymétrique très sympathique avec Friday the 13th: The Game, malheureusement abandonné à cause de problèmes de droits, et Predator: Hunting Grounds n'a clairement pas rencontré le succès attendu. Le studio a même mis à la poubelle un jeu fin 2020, mais il a sorti l'année suivante Arcadegeddon en accès anticipé sur PC et PS5.

Le titre est sorti en version finale le 5 juillet dernier sur PC, PS4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et il compte désormais plus d'un million de joueurs, comme l'annonce aujourd'hui IllFonic. Un joli palier atteint en moins d'un mois, même s'il est bon de rappeler qu'Arcadegeddon était offert aux abonnés PlayStation Plus en juillet, ce qui a évidemment aidé à faire grimper les chiffres. Et si vous ne connaissez pas le jeu, voici une petite présentation :

Les joueurs plongent dans le nouveau jeu à succès de la salle d'Arcade de Gilly et tiennent à distance les démons envahisseurs de la sinistre méga-corporation Fun Fun Co. avec des amis et/ou des inconnus grâce au cross-play entre toutes les versions du jeu. Ils devront travailler ensemble pour sauver l'arcade à travers six biomes dans les modes PVE, et rivaliser pour la gloire dans sept modes différents avec des centaines de combinaisons de cartes et de modifications.

IllFonic rappelle au passage qu'Arcadegeddon aura droit à une édition physique à partir du 30 août prochain, grâce à Nighthawk Interactive, vous pouvez la précommander contre 29,99 € sur Amazon. Le studio développe également Ghostbusters: Spirits Unleashed, attendu cette année sur PC, PlayStation et Xbox.