ArcheAge Chronicles : première vidéo de gameplay et changement majeur pour la suite du MMORPG

Kakao Games et XL Games avaient dévoilé ArcheAge 2 il y a près de deux ans. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une suite au MMORPG lancé en 2013, avec des combats et un monde ouvert améliorés, notamment grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5. Lors du PlayStation State of Play, le titre a refait parler de lui avec une nouvelle bande-annonce :

ArcheAge 2 s'appellera finalement ArcheAge Chronicles et promet déjà d'en mettre plein la vue, mais il y aura du changement par rapport au premier volet. Dans une lettre publiée sur Steam, le producteur exécutif Yongjin Ham explique que les développeurs ont un peu délaissé les batailles à grande échelle pour se focaliser sur « des activités en petits groupes et des aventures interactives ». Le jeu s'adressera aussi bien aux néophytes qu'aux vétérans, son histoire se déroulera 50 ans après ArcheAge et mettra en scène des personnages inédits, avec des arcs scénaristiques uniques. Du côté du gameplay, nous aurons toujours de l'exploration en monde ouvert, mais également « des combats intenses et viscéraux » avec « des raids épiques ».

ArcheAge Chronicles n'est plus présenté comme un MMORPG, mais comme un Action-RPG en ligne. Il faudra patienter avant de mettre les mains dessus, le jeu est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.