Assassin's Creed : le lore des Templiers et de la Première Civilisation expliqué aux novices par Darby McDevitt

Difficile d'être passé à côté, Assassin's Creed Valhalla est paru cette semaine, vous pouvez d'ailleurs lire nos impressions en cliquant sur le lien en fin d'article. Si vous n'êtes pas un habitué de la licence, son lore peut avoir l'air « effrayant » après 13 ans de bons et loyaux services à travers de multiples jeux vidéo, romans, comics et même un film, entre autres choses. Et ce n'est pas près de s'arrêter, une série live-action étant en production en partenariat avec Netflix. C'est sans doute la raison pour laquelle Ubisoft a lancé une série de courtes vidéos dédiées aux éléments principaux de la saga. Après un topo sur la Confrérie des Assassins, place dans un premier temps à son ennemi juré, l'Ordre des Templiers.

Depuis Assassin's Creed Origins, nous savons que l'Ordre des Anciens a précédé les Templiers, représentés à l'époque moderne par la société Abstergo. Dans les différents jeux parus jusqu'à présent, nous les affrontons par groupes organisés autour d'un Grand Maître, titre véritablement donné à Jacques de Molay dans la réalité. En plus de manipuler les sociétés dans l'ombre, ils sont à la recherche d'artefacts de la Première Civilisation, servant généralement à manipuler l'esprit humain, bien utile pour arriver à leurs fins.

Les Isus, tel est leur véritable nom, ont donc fait l'objet d'une vidéo dédiée. Dans le lore d'Assassin's Creed, il s'agit des créateurs des Fragments d'Eden et de l'Humanité, rien de moins, qui nous ont conçus à leur image en nous privant du sixième sens afin d'avoir des esclaves dociles. En plus d'une guerre vers -75 000 AEC entre Humains et Isus, la fameuse Catastrophe de Toba causée par les éruptions solaires a bien failli anéantir les deux espèces, et a surtout sonné la fin de ces derniers. Par la suite, certains artefacts ont été retrouvés, capables d'être utilisés par des Humains possédant un faible pourcentage d'ADN isu, dont les personnages que nous incarnons en général. L'héritage de cette civilisation a également donné lieu aux légendes et mythologies païennes.

La prochaine fois, c'est l'Animus qui sera au cœur d'une nouvelle vidéo, cet appareil ayant bien évolué depuis Assassin's Creed et qui sert à revivre les mémoires génétiques.

Vous pouvez vous plonger dans Assassin's Creed Valhalla dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, le jeu étant vendu à partir de 56,99 € à la Fnac.

