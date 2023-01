Avatar Generations : premier trailer de gameplay pour le RPG mobile retraçant l'histoire d'Aang et ses amis

Même si feu Square Enix Montréal n'est plus associé au projet, Navigator Games va bel et bien finaliser son Avatar Generations. L'adaptation mobile d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, l'un des projets en cours pour relancer la franchise en plus des trois films d'animation de Nickelodeon, vient d'ailleurs de bénéficier de sa première bande-annonce de gameplay.

Le court trailer nous donne un aperçu de ce jeu de rôle nous faisant retrouver Aang et ses amis dans un voyage qui lui fera retrouver les quatre grandes nations de leur univers. Il retracera l'histoire de la série et développera des récits originaux, tout en étant rythmé par des combats au tour par tour utilisant une caméra dynamique. Nous pourrons constituer et améliorer notre groupe, chaque membre bénéficiant de compétences spéciales, et des personnages de soutien comme Momo et Appa pourront même intervenir pour aider Katara, Sokka, Zuko, Toph et les autres.

Le lancement est prévu pour 2023 en free-to-play, et du contenu supplémentaire autour d'autres Avatars et de La Légende de Korra sera régulièrement ajouté. Avatar Generations devrait donc raviver de beaux souvenirs aux amateurs d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air : la série animée culte est disponible en Blu-ray à partir de 34,87 € sur Amazon.fr. Une campagne de pré-enregistrement est en cours pour que la communauté débloque des bonus le jour de la sortie sur iOS et Android.

