Avowed : une bonne nouvelle pour les fans de RPG

Chez Microsoft, Obsidian Entertainment fait ce qu'il sait faire, à savoir des jeux de rôle. Le studio est surtout connu pour Neverwinter Nights 2 et les Pillars of Eternity, il développe actuellement Avowed, qui a récemment eu droit à une bien belle vidéo de gameplay. Si les combats promettent d'être intéressants, la partie RPG ne sera pas en reste.

Après avoir annoncé que le jeu ne pourra pas être terminé sans tuer personne, décevant au passage les amateurs d'immersive sims, la directrice du jeu Carrie Patel a dévoilé lors d'un entretien avec IGN qu'Avowed proposera plusieurs fins différentes, comme la plupart des titres du studio :

Je veux dire, c'est un jeu Obsidian. Que serions-nous autrement si nous n'avions pas quelques fins différentes ? Vous devez aborder la question avec un certain degré de diversité, à la fois dans la propagation et le placement de ces conséquences, ainsi que dans la nature de ces conséquences. Certaines choses doivent avoir des résultats surprenants mais crédibles. Si tout se déroule exactement comme prévu, cela pourrait sembler un peu ennuyeux. Et en même temps, toutes les quêtes ne doivent pas nécessairement avoir des conséquences de fin du monde. Certaines ont évidemment un impact énorme sur les personnages du monde qui vous entoure, mais parfois l'histoire que vous vivez est simplement une histoire très profondément personnelle pour les personnages impliqués. Et ça va aussi. Je pense que ce qu'il y a de bien avec les RPG, c'est qu'il y a beaucoup de place pour cette diffusion en termes de ton, de type, de portée et de nature du contenu. Vous offrez ainsi aux joueurs un grand monde dans lequel ils peuvent vivre de nombreuses expériences très différentes qui s'ajoutent toutes à leur expérience en tant que protagoniste de ce jeu.

Avowed promet donc d'être un véritable jeu de rôle, avec des choix, des conséquences et de la rejouabilité. Le titre est attendu en fin d'année 2024 sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, vous pouvez vous abonner à la formule Ultimate à partir de 13,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.