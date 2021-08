Battlefield 2042 : les configurations requises pour la bêta dévoilées

En attendant la sortie de Battlefield 2042 en octobre prochain, EA Games et DICE vont organiser dans quelques jours un test technique, une bêta fermée qui permettra aux développeurs de notamment vérifier le bon fonctionnement du cross-play entre les PC, PS5 et Xbox Series X|S et entre les PS4 et Xbox One.

Pour rejoindre cette bêta, pas d'inscription, il faut avoir un compte EA Games avec un profil de bêta-testeur et une machine compatible évidemment. Mais sur PC, les joueurs se demandent si leur configuration va suffire à faire tourner cet ambitieux Battlefield 2042, les studios apportent la réponse :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur Intel Core i5-6600K

ou

AMD FX-8350 Intel Core i7-4790

ou

AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

ou

AMD Radeon RX 560 (4 Go) NVIDIA GeForce GTX 2060

ou

AMD Radeon RX 5600 XT (8 Go) Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 12 Connection Internet 512 kb/s



Ces configurations ne sont valables que pour le test technique, qui aura lieu du 12 au 15 août prochain, et pourront changer d'ici le lancement de Battlefield 2042 le 22 octobre prochain. Vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € sur Amazon.

