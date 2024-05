Black Myth: Wukong, un bestiaire fou, quid de la difficulté ?

Black Myth: Wukong est l'un des Action-RPG les plus attendus de l'année, le studio chinois Game Science développe ce jeu depuis plusieurs années et il se fait à chaque fois remarquer avec ses vidéos de gameplay ou ses cinématiques grâce à l'Unreal Engine 5, qui en met plein la vue. Tout récemment, lors du WeGame Tonight 2024, nous avons encore eu droit à une impressionnante bande-annonce.

Cette fois, ce n'est pas Game Science qui fait saliver les joueurs, mais l'insider Lunatic Ignus, bien renseigné sur le jeu. Il dévoile ainsi que Black Myth: Wukong aura un mode New Game+ dès sa sortie cet été, bien pratique pour découvrir les multiples fins proposées par le jeu. Du côté du bestiaire, cela promet d'être fou, car d'après l'insider, le jeu inclurait plus de 160 types d'ennemis et plus de 80 boss ! Bon, Elden Ring en avait plus de 230, mais c'était beaucoup de recyclage, que ce soit des anciens titres de FromSoftware ou même dans le jeu, tandis qu'ici, tout sera inédit, en espérant qu'il n'y ait pas de redites. D'ailleurs, Lunatic Ignus affirme que Black Myth: Wukong sera « légèrement plus facile que les jeux Soulsborne », il faut donc quand même s'attendre à une certaine exigence dans le gameplay et les combats, mais rien d'insurmontable si vous êtes habitués aux Souls-like.

Si tout cela est avéré, Black Myth: Wukong promet d'être un jeu de rôle et d'action intense et riche en contenu, avec une réalisation technique soignée et une histoire inspirée de La Pérégrination vers l'Ouest et la légende du Roi-Singe. Un potentiel Game of the Year ? Il faudra patienter jusqu'au 20 août 2024, date de sortie du jeu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, pour le découvrir. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.