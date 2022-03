Bloober Team, CD Projekt et GOG.com arrêtent de vendre leurs jeux en Russie et en Biélorussie

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie fait face à une véritable levée de boucliers, même dans le milieu du jeu vidéo. De nombreux développeurs ont apporté leurs soutiens aux Ukrainiens touchés par la guerre, GSC Game World a mis en pause le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl et le gouvernement ukrainien demande à PlayStation et Xbox de couper leurs services en Russie.

Cette fois, c'est un studio polonais majeur qui prend des mesures, en la personne de CD Projekt, derrière The Witcher et Cyberpunk 2077. Dans un communiqué partagé aujourd'hui, le studio annonce la suspension des ventes numériques et l'arrêt de la distribution des copies physiques de ses jeux vidéo en Russie et en Biélorussie. Il en est de même pour GOG.com, la plateforme de jeux sans DRM qui appartient au studio polonais.

CD Projekt apporte son soutien à l'Ukraine, et même s'il avoue ne pas vraiment pouvoir influer politiquement sur ce conflit, il affirme que les sociétés unies peuvent inspirer le changement. Même s'il reconnait que ce sont les populations russes et biélorusses qui sont touchées par sa décision, des populations opposées à cette guerre, CD Projekt espère que ce choix permettra de soulever des débats sur la situation actuelle.

Et la Pologne est unie dans cette décision, car peu après le communiqué de CD Projekt, c'est Bloober Team qui a lui aussi annoncé l'arrête des ventes numériques de ses jeux en Russie et en Biélorussie. Le studio est connu pour The Medium, Observer, Blair Witch ou encore Layers of Fear et tient globalement le même discours que son confrère polonais sur la nécessité d'agir pour faire réagir.