BON PLAN Kingdom Come: Deliverance II disponible en précommande à prix imbattable

Belle surprise de l'année 2018, Kingdom Come: Deliverance va avoir droit à une suite dans les prochaines semaines. L'éditeur Deep Silver et le développeur Warhorse Studios seront de retour avec Kingdom Come: Deliverance II, attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si le jeu de rôle médiéval à la première personne vous intéresse, voilà une offre de précommande à ne pas louper.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible en précommande à 47,01 € chez Leclerc, dans sa Day One Edition physique sur PlayStation 5 ou Xbox Series X.

Kingdom Come : Deliverance II est un action RPG palpitant qui vous plonge au coeur d'une guerre civile chaotiques dans la Bohême du XVe siècle. Vous incarnez Henry de Skalitz, un homme ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires, pris dans une histoire passionnante de vengeance, de trahison et d'aventure. « De l'humble forge à la cour des rois », il se lance dans un voyage épique, à la recherche d'un but dans ce monde médiéval magnifique mais impitoyable. Des rues animées en passant par des forêts luxuriantes, découvrez cette Europe médiévale dans un monde ouvert qui vous promet une aventure inoubliable remplie d'actions, de frissons et d'émerveillements. Une histoire d'amour et de vengeance Vivez l'histoire à travers les yeux et les choix d'Henry, un jeune homme cherchant à venger ses parents assassinés. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) à 47,01 € chez Leclerc



Kingdom Come: Deliverance II (Xbox Series X) à 47,01 € chez Leclerc

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II a été avancée au 4 février 2025. Si vous jouez sur PC, vous pouvez précommander le jeu contre 53,99 € chez Gamesplanet.

