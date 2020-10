Borderlands 3 : les mises à jour next-gen sur PS5 et Xbox Series X et S datées, avec un point sur la rétrocompatibilité

En plus de l'annonce de contenu supplémentaire et un 4e arbre de compétences pour nos Chasseurs de l'Arche dans Borderlands 3, le Gearbox Digital Showcase avait servi au studio à annoncer la venue du looter shooter sur Xbox Series X | S et PS5, avec de la 4K et un framerate à 60 fps en solo et coopération en ligne (pas sur Series S en revanche), ainsi que jusqu'à quatre joueurs en écran scindé. Si vous attendiez avec impatience ces ajouts, bonne nouvelle, nous connaissons désormais leurs dates d'arrivée.

Les versions next-gen de Borderlands 3 sont donc attendues pour le lancement de chaque console, soit le 10 novembre sur Xbox Series X | S et les 12 / 19 novembre sur PS5. Les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront obtenir la version améliorée sans frais supplémentaires sur la même famille de consoles, les possesseurs d'une version physique devant évidemment disposer d'un lecteur physique pour que cela fonctionne, donc pas sur Series S ou PS5 Digital Edition. Et, oui, tous les DLC et sauvegardes seront tranférés, nul besoin de tout recommencer !

La coopération à deux en écran scindé vertical sera également ajoutée à la génération actuelle par a même occasion. Enfin, un Borderlands Show sera diffusé le 29 octobre pour faire le point sur tout cela et évidemment nous en dire plus sur le contenu inédit à paraître.

L'édition standard de Borderlands 3 est vendue 14,99 € sur Amazon actuellement, c'est le moment d'en profiter.

