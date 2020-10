Call of Duty: Black Ops Cold War, la bêta a encore battu un record de fréquentation

Décriée par certains, la série Call of Duty n'en reste pas moins toujours très populaire avec les années. La preuve en est avec Call of Duty: Black Ops Cold War, qui bat des records avant même sa sortie. L'alpha exclusive à la PS4 avait déjà surpassé la fréquentation des bêtas multiplateformes des années précédentes, alors c'est sans surprise que nous apprenons que la phase suivante a fait mieux.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

La bêta du jeu de Treyarch et Raven Software s'est déroulée sur deux week-ends ces derniers jours, et a même eu droit à une journée de rab pour finir en beauté. Et avec son contenu massif et alléchant, elle a forcément galvanisé les foules, qui ont été au rendez-vous, qu'elles aient précommandé leur exemplaire ou simplement profiter de l'accès gratuit sur la deuxième partie de l'évènement. Sans donner de chiffre, Activision confirme que cette bêta a été la plus téléchargée de l'histoire de la saga, preuve que la hype est énorme autour de l'épisode de 2020.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 56,99 € à la Fnac.

