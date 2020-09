Call of Duty: Black Ops Cold War, la date de début de la bêta en fuite ?

Activision a pris l'habitude d'organiser des bêtas de ses jeux Call of Duty avant leur sortie, autant pour faire monter le buzz que pour rôder ses serveurs. Ce sera encore le cas avec Call of Duty: Black Ops Cold War, le nouvel épisode signé Treyarch et Raven Software qui vient seulement d'être annoncé pour une sortie le 13 novembre.

Bien que nous soyons déjà à deux mois du lancement, nous ignorons la date exacte de la disponibilité de cette phase d'essai, et savons tout juste qu'elle sera proposée en accès anticipé sur PS4. Il semble tout de même que les plans soient fixés, car les jeux Call of Duty eux-mêmes ont commencé à laisser apparaître une date d'ouverture de la session. Les joueurs ont découvert une ligne évoquant un commencement de la bêta le 8 octobre dans la version arabe de Call of Duty: Modern Warfare, et la même dans la boutique in-game de Call of Duty: WWII.

En se basant sur le calendrier de la bêta de Modern Warfare (disponible pour 54,30 € chez Amazon) l'année dernière, la communauté imagine déjà un accès anticipé sur PS4 les 8 et 9 octobre, puis une session ouverte sur cette console les 10 et 11, avant un accès anticipé sur Xbox One et PC les 15 et 16 en parallèle d'une nouvelle session ouverte sur PS4, et enfin une phase accessible à tous les 17 et 19 octobre. Tout cela nous sera sûrement confirmé à l'occasion de la présentation du Multijoueur, le 9 septembre prochain.

