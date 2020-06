Call of Duty: Mobile, la Saison 7: RadioActive Agent enfin disponible

Comme tout bon jeu pour smartphones, Call of Duty: Mobile a régulièrement droit à des mises à jour. Les joueurs attendaient avec impatience la Saison 7, mais Activision a décidé de repousser son lancement au dernier moment, pour laisser place aux discussions suite à la mort de George Floyd outre-Atlantique. L'attente est enfin terminée, voici la Saison 7 : RadioActive Agent.

Les nouveautés sont évidemment nombreuses, avec une grosse mise à jour du mode Battle Royale pour agrandir la carte d'environ 50 % et introduire sept nouvelles zones. Les joueurs peuvent également retrouver le Goulag de Call of Duty: Modern Warfare en tant que carte, un nouveau Passe de Combat, des évènements saisonniers et quelques autres nouveautés. Voici le contenu de la mise à jour :

Nouvelles cartes Multijoueur - Tunisie, Goulag ;

; Nouveau mode de jeu Classic Gunfight ;

; Nouveau Scorestreak Multijoueur – Frappe à dispersion ;

; L'extension du Battle Royale ;

; Sept nouvelles zones, dont le marché noir, le port, le sanatorium et plus encore ;



Nouveau boss – Boucher ;



Nouvelle classe BR - Smoke Bomber ;



Nouveau véhicule – Tank ;

Nouveau Passe de Combat - Saison 7: RadioActive Agent ;

; Nouveaux personnages - dont Ghost-Hazmat et Kreuger-Alchemist ;



Nouvelles armes et objets ;

Nouveaux modes ;

; Gunfight (mode classique de Modern Warfare) ;



Attaque des morts-vivants (similaire au mode infecté de Modern Warfare) ;

Événements - Secteur rayonné ;

; Défis saisonniers ;

; Call of Duty: Mobile World Championship 2020 : deuxième chance pour participer au tournoi de la phase 1 et les inscriptions pour la phase 2 commencent en juin ;

Nouvelles récompenses disponibles dans la boutique ;

disponibles dans la boutique ; Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay.

La Saison 7 : RadioActive Agent est disponible dès maintenant dans Call of Duty: Mobile sur iOS et Android, le titre étant pour rappel free-to-play sur smartphones et tablettes.