Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, comparaison avec l'original de 2009 en vidéo

Plus de dix ans séparent Call of Duty: Modern Warfare 2 sur PC, PS3 et Xbox 360 de Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, sorti cette semaine sur PS4, et à venir le 30 avril sur Xbox One et ordinateurs personnels. Des joueurs ont voulu savoir à quel point la version de Beenox était supérieure à l'original d'Infinity Ward, et ont préparé une comparaison vidéo pour nous montrer le résultat.



De Remastered, le nouveau jeu n'en a finalement que le nom, tant la technologie a été poussée dans ses retranchements pour moderniser l'expérience. Le respect de l'original est total sur le fond, de la modélisation des armes aux blasons sur les tenues de nos héros, sans oublier le level design général, mais sur la forme, tout a changé ou presque. Les cieux ont gagné en éclat, les visages ont été totalement retravaillés au même titre que les animations, les textures et les effets visuels sont épatants...



De quoi vous donner envie de retrouver Soap, Price et les autres ? Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée est livré sans Opérations Spéciales et Multijoueur, et coûte 24,99 €.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, Activision explique pourquoi il n'y a pas de multijoueur