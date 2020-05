Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, du Double XP pour compenser les récents bugs

Les jeux multijoueurs en général sont des nids à bugs potentiels, et les expériences les plus suivies sont encore plus susceptibles de connaître des problèmes en tout genre. C'est notamment le cas de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare, qui ont rencontré des soucis importants depuis quelques jours.



Les problèmes ont visiblement commencé avec la mise à jour de la semaine passée, et ont décuplé les soucis de stabilité des serveurs, de lags et de durée de matchmaking pour une partie de la communauté. Certains se sont même plaints de l'impossibilité d'utiliser le chat vocal, voire de gagner de l'expérience lors de certaines parties.

À priori, tout ou partie des bugs et erreurs en tout genre a été corrigé avec le patch de la semaine. Histoire de remercier la communauté de sa patience, Infinity Ward fait un geste sympathique : le Double XP est activé jusqu'au vendredi 8 mai à 19h00, pour la progression générale, les armes et le Battle Pass. Cela ne calmera pas les ardeurs des plus vindicatifs, mais devrait tout de même faire plaisir à certains.

