Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode Zombie Royale, Verdansk de nuit, skin SAW, l'évènement Haunting of Verdansk arrive !

La Saison 6 et ses métros battent leur plein dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone depuis le début du mois, mais le gros reste à venir. C'est en effet du 20 octobre au 3 novembre que nous pourrons profiter de l'évènement The Haunting of Verdansk spécial Halloween, qui va nous occuper de bien des manières.

Déjà, dans la boutique, il sera possible d'acheter un bundle SAW avec une skin de Billy pour Morte, le couteau de lancer The Phlebotomozier Lethal, deux plans d'arme pour un fusil d'assaut et un fusil à pompe, une skin pour le Cargo Truck, un charme de tricycle, et trois éléments de personnalisation. Et il y aura aussi un pack Massacre à la Tronçonneuse avec une skin Leatherface pour Velikan, un plan d'arme Family Heirloom LMG, des éléments de personnalisation, et un marteau Anybody Home?. Plus tard lors de l'évènement, vous pourrez vous procurer le bundle Dr. Karlov Lives avec un nouvel Opérateur, une skin pour Bale, deux plans d'arme, un couteau de lancer électrique, une apparence de véhicule et plus encore, ainsi que les packs Ghost: Grim Reaper et Mace: Dia de los Muertos.

Une nouvelle arme peut aussi être débloquée via des défis ou achetée dans le pack Lacedaemon, le fusil à pompe JAK-12. Dans Warzone, vous pouvez profiter d'une version nocturne de Verdansk dans des parties classiques comme Battle Royale Trios, une chasse au trésor sous forme de challenges pour décrocher le fusil d'assaut légendaire Pumplin Punisher, le fusil d'assaut Return ot Dust, l'arme de mêlée légendaire The Cleaver et plus encore, et surtout un mode Zombie Royale, où les morts ne vont plus au Goulag, mais reviennent sur le terrain avec une vitesse et des sauts améliorés, des attaques au corps-à-corps plus fortes et une vision nocturne. Les morts-vivants doivent collecter deux seringues dont l'emplacement est marqué après avoir tué un vivant, dans l'espoir de revenir dans la partie.

Du côté du Multijoueur, enchaîner trois éliminations fera changer votre tête en citrouille, des épouvantails vont apparaître sur les points à capturer en Domination, des têtes de mort vont remplacer les dogtags en Élimination Confirmée, et plus encore. Deux modes vont surtout être introduits : Onslaughter, où les deux camps s'affrontent pour le contrôle d'une tenue de Mastodonte (avec une tête de citrouille pendant ces 2 semaines), et Snipers Only, avec seulement des fusils à lunettes. Comme ça, vous savez tout ! Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour 50,00 € sur Amazon.fr.

