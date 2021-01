Captain Tsubasa: Rise of New Champions, une démo gratuite disponible sur PS4 et Switch, c'est le moment de l'essayer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible depuis cet été, faisant revenir sur le devant de la scène la licence culte des années 80. Tous les curieux n'ont peut-être pas encore craqué pour ce jeu de football très arcade, alors Bandai Namco Games vient de réaliser une initiative incontournable pour eux.

Une démo de #CaptainTsubasa: Rise of New Champions est maintenant disponible sur Nintendo Switch et PS4 (jouable également sur PS5).



Essayez gratuitement le tutoriel et le mode versus hors ligne avec 4 équipes différentes ! ⚽????‍♂️ pic.twitter.com/Z7HrW3skox — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) January 13, 2021

Depuis cette semaine, il est possible de télécharger une démo du jeu sur le PlayStation Store et l'eShop. Depuis votre Switch ou PS4 (et PS5, grâce à la rétrocompatibilité), vous pouvez vous essayer au tutoriel et au mode versus hors-ligne avec 4 équipes différentes, de quoi se faire un avis sur ce titre au gameplay original.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est un jeu de foot révolutionnaire qui retranscrit l'action palpitante et les tirs surpuissants qui ont rendu le manga si célèbre. Grâce à ses graphismes fidèles à l'anime, son gameplay accessible et ses nombreux modes de jeu, les passionnés de foot ne passeront pas une seconde sur le banc !

Et si vous craquez, Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible à partir de 40,94 € sur Amazon.fr.

