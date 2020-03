Control : le mystère du DLC La Fondation s'épaissit avec un teaser

Control était l'un des jeux de l'année 2019, et il a d'ailleurs récolté beaucoup de prix en ce sens. Il va tout de même continuer à rythmer 2020 avec deux extensions alléchantes, comprises dans son Season Pass.

La première s'appelle La Fondation, et nous fera découvrir les origines de l'Ancienne Maison, liées à des secrets ignorés par le Bureau lui-même et à la disparition d'Helen Marshall. Sa date de sortie était déjà calée au 26 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One depuis les Game Awards, mais elle s'était faite discrète depuis. Pas de panique, La Fondation est toujours prévu pour la fin du mois, et un premier teaser vient même d'être diffusé.

Le deuxième DLC, AWE, est lui prévu pour le milieu de l'année 2020, et pourrait avoir des connexions avec Alan Wake.