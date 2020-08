Cyberpunk 2077 : date et heure pour le Night City Wire Épisode 2 avec du nouveau gameplay

Bande-annonce, gameplay, révélation d'un anime et informations à gogo : CD Projekt RED avait été très loquace sur son Cyberpunk 2077 à l'occasion de son premier Night City Wire. Et comme prévu, il va faire de cet évènement un rendez-vous régulier qui nous occupera jusqu'au lancement du RPG à la fin de l'année.

Nous ne savons pas encore exactement à combien de numéros nous aurons droit, mais nous avons désormais une date pour la diffusion de l'Épisode 2. Le prochain Night City Wire aura lieu le lundi 10 août à 18h00 sur le compte Twitch de l'éditeur CD Projekt. Il abordera plusieurs sujets, comme les « chemins de vie » qui changeront grandement notre aventure, les différents types d'armes que nous pourrons utiliser, et comment le groupe Refused a enregistré de la musique originale pour le groupe fictif Samurai.



La date de sortie de Cyberpunk 2077 est maintenant calée au 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pouvez précommandez votre exemplaire chez Amazon pour 54,99 €. Les versions consoles seront compatibles PS5 et Xbox Series X à leur lancement, et une édition Stadia est également dans les tuyaux.