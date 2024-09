Cyberpunk 2077 : ce produit dérivé officiel financé à une vitesse folle

Cyberpunk 2077 aura marqué de nombreux joueurs, c'est un vrai succès commercial et critique pour CD Projekt, qui a su redresser la barre après un lancement plus que compliqué. Le FPS/RPG s'inspire pour rappel du jeu de rôle sur table Cyberpunk, plus connu grâce à sa seconde édition Cyberpunk 2020. Ce qui a donné une idée au studio polonais.

La boucle va être bouclée, car Cyberpunk 2077 va avoir droit à son jeu de rôle sur table officiel. CD Projekt et Go On Board ont lancé une campagne de financement participatif sur Game Found afin de récolter 100 000 $ pour produire ce projet. Une simple formalité pour Cyberpunk 2077 - Le Jeu de Plateau, qui a réuni cette somme en 10 minutes et 4 secondes seulement ! À l'heure actuelle, le projet a déjà récolté 2,2 millions de dollars, il reste encore deux semaines pour participer à la campagne de financement participatif et ainsi obtenir quelques bonus exclusifs.

Comme dans le jeu vidéo, Cyberpunk 2077 - Le Jeu de Plateau nous plongera dans la ville de Night City en incarnant V, Panam, Jackie ou Judy pour devenir le meilleur edgerunner de la ville et entrer dans la légende. Les concepteurs annoncent une campagne de 30 heures et un générateur de missions infinies, pour des parties entre 60 et 90 minutes de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez participer au financement du projet sur Game Found ou retrouver Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à 43,55 € sur Amazon.

Lire aussi : Project Orion : la suite de Cyberpunk 2077 sera plus américaine