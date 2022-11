Dead by Daylight : Cheryl de Silent Hill se transforme en Princesse de Cœur avec un nouveau costume

Dead by Daylight a droit à de nombreux Chapitres additionnels rajoutant Tueurs et Survivants, Behaviour Interactive collaborant parfois avec d'autres développeurs de jeux d'horreur, comme Konami et sa licence Silent Hill. Depuis deux ans, les joueurs peuvent ainsi incarner Pyramid Head et Cheryl Mason dans DbD, cette dernière se déclinant en plusieurs personnages grâce aux costumes additionnels (purement cosmétiques).

Cette semaine, Behaviour Interactive dévoile ainsi une nouvelle tenue pour Cheryl, Princesse de Cœur. L'héroïne de Silent Hill 3 peut ainsi retrouver son costume bonus du survival-horror de Konami, sans son bâton magique cette fois. Un cosmétique qui a de quoi ravir les fans, et Feng Min se joint aussi à la fête avec sa tenue Cosplay Princesse de Cœur, un costume fait main basé sur celui de Cheryl. Les développeurs détaillent :

Disponible pour 1 080 Cellules d'Ora dans la boutique du jeu, la tenue de Cheryl comprend les Protège-oreilles de la Princesse - des antennes sensibles au danger et une coiffe confortable, ainsi que le haut et les bottes de la Princesse. Quant à la tenue de Feng Min, elle est aussi disponible pour 1080 cellules d’Ora et comprend les Cache-oreilles DIY de Princesse, la réplique du haut de princesse ainsi que les bottes de princesse faites maison.

Cheryl est pour rappel incluse dans le Chapitre Silent Hill, tandis que Feng est accessible aux possesseurs du Chapitre Spark of Madness. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 9,99 € sur Gamesplanet.

