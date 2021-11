Death's Door : une bande-annonce de lancement et une édition physique limitée sur PS4, PS5 et Switch

Sorti en juillet dernier sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Death's Door a aussi droit à ses versions sur PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch. Acid Nerve et Devolver Digital avaient annoncé la bonne nouvelle lors du dernier State of Play de Sony, et ils sont de retour aujourd'hui avec une bande-annonce de lancement :

Développé par les créateurs de Titan Souls, Death's Door est un jeu de rôle et d'action nous emmenant dans un univers où les corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. Nous incarnons l'un d'entre eux, qui devra explorer des environnements habités par des créatures et rencontrer divers PNJ, tout en améliorant son équipement au fil de l'aventure.

Death's Door est disponible sur le PlayStation Store et l'eShop, mais Special Reserve Games propose une édition physique pour PS4, PS5 ou Switch, avec également des lithographies et un artbook, disponible en précommande et limitée à 1 000 exemplaires seulement. Vous pouvez sinon retrouver des cartes PSN sur Amazon.