Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Sombreur, Revenant et Béhémoth, découvrez les nouvelles Doctrines en vidéo

Initialement, la prochaine extension de Destiny 2 aurait dû voir le jour à la fin septembre, mais il n'en sera rien, permettant à la communauté de profiter encore un peu du contenu qui va quitter le jeu et être stocké dans le Coffre avec l'arrivée d'Au-delà de la Lumière. De cette extension, nous ne savons finalement pas grand-chose si ce n'est qu'elle nous fera explorer Europe, lune de Jupiter où les Déchus alliés à Vigris vont accueillir à bras ouverts les Ténèbres, tandis que nos Gardiens vont eux aussi se servir du pouvoir des Pyramides en maniant la Stase. Nous avions rendez-vous à la gamescom Opening Night Live pour découvrir un nouvel aperçu de cette Doctrine, qu'en est-il ?

Eh bien, nous pouvons désormais mettre un nom sur chaque nouvelle Doctrine qui pourront être utilisées, Sombreur pour l'Arcaniste qui invoquera un sceptre tel un mage pour figer ses ennemis et envoyer des projectiles, Revenant pour le Chasseur, balançant des faux et des lames capables de rebondir sur les parois et Béhémoth pour le Titan, qui jouera encore une fois du poing pour tout briser et provoquer des ondes de choc au sol. La vidéo est aussi l'occasion de voir les environnements inédits et gelés d'Europe, vraiment magnifiques.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec des versions PS5 et Xbox Series ensuite. Vous pouvez précommander l'extension sur Gamesplanet au prix de 39,99 €.

Lire aussi : Destiny 2 : Bastion des Ombres, le Solstice des Héros 2020 est disponible, avec sa Zone aérienne européenne et de nouveaux Moments de Triomphe