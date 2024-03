Diablo IV : même dans le Game Pass, il y aura Battle.net

Dans quelques jours, Diablo IV arrivera dans le Game Pass. Maintenant que Microsoft a racheté officiellement Activision-Blizzard, le constructeur rajoute les jeux des studios dans son service d'abonnement, le hack'n slash est le prochain sur la liste. Microsoft publie un long billet pour que les joueurs se préparent au lancement.

Sur ordinateurs, il ne faudra pas simplement posséder un abonnement au Game Pass pour profiter de Diablo IV, les joueurs PC devront également avoir un compte Battle.net, la plateforme de Blizzard Entertainment pour lier tous ses jeux. Heureusement, la démarche est simple, la voici :

Si jamais vous n'avez jamais touché à un hack'n slash, Microsoft nous propose un petit rappel de ce qu'est Diablo IV et de ce qu'il propose :

Histoire et lore

Si vous ne connaissez pas encore Diablo, vous pourrez vous plonger directement dans le monde démoniaque de Diablo IV sans avoir joué aux titres précédents. L’histoire se déroule plusieurs décennies après les événements de Diablo III et introduit de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues dans le chapitre le plus sinistre de l’univers Diablo à ce jour. Il s’agit d’un jeu à part entière dans lequel vous pouvez vous lancer immédiatement, illustrant comment le monde que vous allez sauver a vu le jour. Le jeu se déroule à Sanctuaire, un refuge construit par les membres des Cieux et des Enfers Ardents pour échapper au conflit incessant, et vous commencez votre voyage en errant dans une terre gelée menaçante. Vous apprenez rapidement le retour prophétique de la démone Lilith, la fille de Méphisto qui a créé Sanctuaire aux côtés de l’Archange Inarius. Dévorée par la haine et la vengeance, son désir de conquérir et de détruire le Paradis et l’Enfer met tous les habitants de Sanctuaire en danger, car elle fait naître de sombres pulsions dans le cœur des démons et des humains. C’est à vous et à quelques privilégiés qu’il incombe de vous opposer à ses plans et de vous battre tout en maintenant le destin de Sanctuaire dans la balance.

Gameplay

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Sanctuaire, parlons du gameplay. Diablo IV est un jeu de rôle isométrique dans lequel vous utilisez des capacités, des compétences puissantes et des équipements légendaires pour défendre votre terre contre des démons hargneux et des horreurs d’un autre monde. À travers Sanctuaire, vous plongerez dans des donjons rejouables et générés de manière procédurale, tout en progressant dans l’histoire et en obtenant des objets et des matériaux plus puissants pour votre aventurier. Votre personnage parcourt le monde ouvert de Sanctuaire, s’attaquant au système de progression dans l’une des cinq classes fantastiques qui définissent votre expérience : Barbare, Druide, Nécromancien, Rogue ou Sorcier. Participez aux événements mondiaux, détruisez les forteresses, collaborez avec d’autres joueurs et joueuses pour affronter les boss mondiaux ou combattez d’autres joueurs et joueuses dans les Champs de la Haine en JcJ. Rejoignez ou créez votre propre clan pour former des alliances avec d’autres joueurs et joueuses.

Nous vous proposons un petit « Teach me » (en anglais) de Rod Fergusson, General Manager sur la licence Diablo, pour vous expliquer comment jouer :

Choisissez votre classe

Vous avez le choix entre 5 classes dans Diablo IV. Chacune dispose de plusieurs compétences et talents pour s’adapter à votre style de jeu préféré.

Barbare : le maître d’armes de Diablo IV. Maniez deux armes ou brandissez des armes massives à deux mains (avec la possibilité de passer de l’une à l’autre dans le feu de l’action) tout en vous rapprochant de vos ennemis.

: le maître d’armes de Diablo IV. Maniez deux armes ou brandissez des armes massives à deux mains (avec la possibilité de passer de l’une à l’autre dans le feu de l’action) tout en vous rapprochant de vos ennemis. Druide : transformez-vous en loup-garou ou en ours-garou pour vous frayer un chemin dans Sanctuaire, tout en utilisant la magie de vos animaux de compagnie (qui vous accordent chacun des avantages spécifiques) pour effrayer tous celles et ceux qui vous entourent.

: transformez-vous en loup-garou ou en ours-garou pour vous frayer un chemin dans Sanctuaire, tout en utilisant la magie de vos animaux de compagnie (qui vous accordent chacun des avantages spécifiques) pour effrayer tous celles et ceux qui vous entourent. Nécromancien : avec cette classe, vous n’aurez jamais à voyager seul. Utilisez vos connaissances profanes pour invoquer votre propre groupe de squelettes et un golem qui combattront les monstres pour vous ou avec vous.

: avec cette classe, vous n’aurez jamais à voyager seul. Utilisez vos connaissances profanes pour invoquer votre propre groupe de squelettes et un golem qui combattront les monstres pour vous ou avec vous. Rogue : si vous ne pouvez pas choisir entre le combat à distance et le combat de mêlée, pourquoi pas les deux ? Déplacez-vous rapidement au combat pour poignarder les combattants et les combattantes de près ou leur tirer dessus à l’arc de loin.

: si vous ne pouvez pas choisir entre le combat à distance et le combat de mêlée, pourquoi pas les deux ? Déplacez-vous rapidement au combat pour poignarder les combattants et les combattantes de près ou leur tirer dessus à l’arc de loin. Sorcier : profitez du feu pour enflammer vos ennemis (ou les geler ou les foudroyer) grâce aux magies élémentaires.

Si vous débutez dans Diablo IV, il est recommandé de commencer par créer un personnage dans le royaume saisonnier, mais ne cochez pas l’option « Passer la campagne » – commencez par parcourir le mode histoire de Diablo IV. Les saisons sont des événements récurrents et limités dans le temps, avec des défis, des récompenses et des changements de gameplay. À la fin d’une saison, vos personnages saisonniers et leur progression sont convertis en personnages non saisonniers, donc une fois que vous aurez terminé le mode histoire, vous pourrez créer un nouveau personnage pour la saison 4 qui débutera en mai !

Vous êtes sur le point de plonger dans un monde de chaos, de monstres, d’équipement et de conflit entre les Hauts Cieux et les Enfers brûlants.

Choisissez votre classe, votre style de jeu et partez à la recherche de Lilith. Rendez-vous en Enfer, les amis !