Doctor Who et Peaky Blinders : de nouveaux jeux vidéo en développement chez Maze Theory

Maze Theory s'est déjà accommodé de la licence Doctor Who avec The Edge of Time, un jeu vidéo sorti en exclusivité pour les casques de réalité virtuelle. Le studio britannique se prépare désormais à concrétiser de nouveaux projets, notamment grâce à un financement de l'UK Creative Content EIS Fund.

Trois titres vont ainsi prendre forme en 2021, et seront des adaptations de deux séries phares de la BBC. Déjà, et cela vient tout juste d'être annoncé, Doctor Who va de nouveau être décliné en deux expériences : un jeu prévu sur PlayStation, Xbox, PC et Switch, et un jeu mobile mêlant horreur et science-fiction, en collaboration avec Kaigan Games. Pour les deux, Maze Theory promet « de nouvelles aventures et mécaniques, des intrigues secondaires intrigantes et des fonctionnalités emblématiques telles que le TARDIS, des Anges Pleureurs terrifiants, des Daleks imposants et la chance de rencontrer la dernière Docteur. »

L'autre feuilleton bientôt décliné en jeu vidéo, c'est Peaky Blinders. En plus du Peaky Blinders: Mastermind de FuturLab, Maze Theory prépare ainsi un Peaky Blinders - The King’s Ransom. Il avait déjà été confirmé il y a quelque temps en tant que jeu VR, mais sortira finalement aussi sans réalité virtuelle sur PC et consoles. Il s'agira d'un jeu narratif avec de l'action et de l'aventure, des personnages clés comme Tommy, Arthur ou Polly, et des lieux cultes dont le Garrison et Charlie's Yard, qui verra le jour en 2021 sur des appareils encore non précisés.

Pour être complet, l'équipe planche sinon sur Engram, anciennement connu sous le nom de The Vanishing Act, une autre expérience narrative en VR autour d'une technologie futuriste permettant d'explorer les mémoires des gens et les différentes couches de leur subconscient. Que vous aimiez les séries de la BBC ou les jeux en VR, vous allez être servis.