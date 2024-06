Elden Ring : des nouveautés gratuites et une mise en garde avant la sortie de Shadow of the Erdtree

C'est à la fin de la semaine que sortira Shadow of the Erdtree, l'extension tant attendue d'Elden Ring. Le titre s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires, autant dire que les fans sont nombreux à vouloir mettre les mains sur ce contenu additionnel, mais avant le lancement, FromSoftware et Bandai Namco mettent en garde les joueurs avec un petit communiqué :

Concrètement, les studios demandent aux joueurs de faire attention à ne pas se faire spoiler le contenu additionnel de l'extension s'ils veulent découvrir cela par eux-mêmes. Une mission difficile si vous utilisez régulièrement les réseaux sociaux, il faudra sans doute masquer quelques comptes et quelques mots-clés avant de partir vous-mêmes explorer le Royaume des ombres.

Ça, c'est pour les joueurs qui achèteront Shadow of the Erdtree à partir du 21 juin prochain, mais même les joueurs qui ne craqueront pas pour l'extension vont avoir droit à du contenu inédit cette semaine. FromSoftware annonce une mise à jour gratuite prévue le 20 juin, avec « des corrections de bugs, des ajustements d'équilibre et quelques nouvelles fonctionnalités ». Le développeur japonais nous donne déjà un aperçu avec un point d'exclamation à côté des nouveaux objets obtenus, un onglet « Objets récents » dans le menu, la conservation des Recueils d'Invocations actifs en New Game + ou encore la possibilité d'activer ou désactiver ces Recueils via la carte. Enfin, cinq nouvelles coupes de cheveux seront rajoutées, à arborer en début de partie, au miroir du Bastion de la Table Ronde (dans la chambre de Fia) ou en renaissant chez Rennala.

Vous pouvez précommander Shadow of the Erdtree à 35,99 € sur Gamesplanet ou Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition avec le jeu et l'extension à 64,99 € sur Amazon.

Lire aussi : GUIDE Elden Ring: Shadow of the Erdtree, voici comment trouver Radahn et Mogh pour accéder au contenu de l'extension