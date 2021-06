Oculus Quest : Facebook supprime la fonction de streaming en direct avec sa mise à jour V30

Alors que la version V30 des Oculus Quest apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités (que vous pouvez retrouver ici et là), c'est par le biais de nos confrères d'UploadVR que nous apprenons la suppression de l'option de streaming en direct des vidéos sur son profil Facebook. Étonnant, c'est la première fois que cela arrive, nous étions plutôt habitués à en avoir toujours plus. Pour rappel, celle-ci permettait de streamer directement le contenu de son casque en temps réel sur son profil Facebook.

Trêve de questionnement, voici la déclaration de Facebook à UploadVR :

La communauté nous a dit que la diffusion auprès d'amis et de membres de la famille qui se trouvent au même endroit était la forme la plus importante de partage de leur expérience de réalité virtuelle et était utilisée plus couramment que la diffusion en direct à un public plus large. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour améliorer nos outils de casting, afin d'aider les gens à utiliser de nouvelles façons de partager. Par exemple, nous avons récemment déployé la fonctionnalité Live Overlay qui permet aux gens de se superposer sur une vue de ce qu'ils voient en VR pendant le casting. De plus, les gens peuvent toujours diffuser depuis le Quest vers n'importe quel site social ou autre, à l'aide de notre fonction Cast-to-Web, qui reflète votre vue VR sur votre ordinateur, associée à un logiciel de diffusion en continu. Il s'agit d'une méthode qui devrait être particulièrement utile pour les créateurs de contenu et les streameurs. Restez à l'écoute pour d'autres améliorations de nos fonctionnalités de diffusion et de partage dans les mois à venir.

Dommage, car cette fonctionnalité avait le mérite d'être facilement utilisable et ne nécessitait pas de logiciels tiers. Mr Facebook, un certain proverbe ne dit-il pas « Qui peut le plus peut le moins » ?



