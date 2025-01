Farming Simulator VR : la franchise culte arrive sur les casques de réalité virtuelle !

Franchise culte sur PC, mais également disponible sur consoles, Farming Simulator a eu droit à un nouvel opus en novembre dernier, qui s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires en une semaine. Mais GIANTS Software veut aller encore plus loin et annonce aujourd'hui Farming Simulator en réalité virtuelle.

Farming Simulator VR sera disponible dès le mois prochain sur Meta Quest 2, 3, 3S et Pro, il permettra de « plonger au cœur de l'agriculture en réalité virtuelle », voici ce qu'il faut savoir sur le jeu :

Les mains sur le volant, les yeux sur les champs



Équipés d'un casque de réalité virtuelle Meta, les agriculteurs en herbe pourront s'occuper de leurs champs avec des cultures rentables comme le maïs, le blé et le soja. Bien sûr, ils auront également le contrôle de machines agricoles authentiques de grandes marques comme Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, et bien d'autres, directement depuis les cabines ultra-détaillées de ces puissants véhicules agricoles. Des détails soignés, une clé à chocs en main



Les fermiers virtuels ne se contenteront pas de piloter leurs tracteurs ou moissonneuses : ils devront aussi prendre soin de leurs machines ! Avec une clé à chocs électrique en main, ils assureront l'entretien régulier, remplaceront les pièces défectueuses et garderont leurs équipements impeccables grâce au nettoyage haute pression dans la cour de la ferme. Récoltez à la main dans les serres



En plus des cultures en plein champ, les joueurs pourront cultiver diverses variétés de légumes sous serre. Tomates, aubergines, fraises et bien d'autres encore seront récoltables à la main puis placés dans des caisses à destination de la vente.

La date de sortie de Farming Simulator VR est fixée au 28 février 2025 sur Meta Quest, les précommandes sont déjà lancées. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Fnac.