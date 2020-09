FIFA 21 : les nouvelles célébrations et les commandes pour les réaliser en vidéo, ça va chambrer dur

Nous connaissons maintenant tout sur FIFA 21, de son mode Carrière revisité à sa nouvelle vision de FIFA Ultimate Team. Alors comment Electronic Arts peut-il continuer à faire parler de son jeu tout en intéressant la communauté ? Avec une bande-annonce mettant en scène les nouvelles célébrations, pardi !

Il y aura de quoi s'amuser, entre le mouvement de surfeur, le selfie, la glissade retournée, ou la danse de groupe. Comme prévu, la pose zen de Erling Haaland est de la partie, tout comme l'imitation de pleurs qui plait temps à Kylian Mbappé. Cela valait bien la peine d'enlever des célébrations jugées toxiques pour en ajouter de nouvelles qui vont forcément faire rager en ligne... En tout cas, vous pouvez déjà apprendre à faire ces gestes grâce aux commandes indiquées dans la vidéo.

FIFA 21 sera accessible à partir du 1er octobre pour les abonnés EA Play, et sa date de sortie officielle est fixée au 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One : vous pouvez toujours précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

