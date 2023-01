Final Fantasy XVI : le producteur fait comme si une version PC n'existait pas

Final Fantasy XVI s'annonce déjà comme le jeu vidéo incontournable de l'été 2023. Le RPG de Square Enix est officiellement attendu exclusivement sur PlayStation 5, mais il y a quand même de gros doutes concernant un portage sur d'autres plateformes, notamment sur ordinateurs.

Il faut dire qu'à la fin de la bande-annonce officialisant FFXVI, un carton précisait que le titre serait une exclusivité consoles sur PS5 et qu'il serait aussi disponible sur PC. Ça, c'était sur le live de présentation, mais la vidéo mise en ligne sur YouTube par la suite ne mentionnait plus le portage pour ordinateurs. Plus récemment, aux Game Awards 2022, la bande-annonce se terminait avec le message « non disponible sur d'autres plateformes avant le 31 décembre 2023 », assurant une exclusivité d'au moins six mois sur PlayStation 5.

D'après Microsoft, un portage de Final Fantasy XVI sur Xbox Series X|S est impossible, mais sur PC, c'est quand même beaucoup plus envisageable. Il faut dire que Final Fantasy VII Remake Intergrade est arrivé sur ordinateurs, d'abord sur l'Epic Games Store puis sur Steam, près de deux ans après son lancement sur PlayStation 4.

Mais voilà que le producteur Naoki Yoshida s'amuse à faire des déclarations en live qui titillent un peu les joueurs PC. Lors d'une partie de mahjong pour parler de FFXIV, MMORPG sur lequel il travaille également, il a répondu à des internautes demandant des informations sur un portage sur ordinateurs de Final Fantasy XVI, feignant sa possible existence :

Personne n'a dit quoi que ce soit au sujet d'une sortie sur PC. Pourquoi vous faites comme si une version PC allait sortir six mois plus tard ? Ne vous inquiétez pas pour ça, achetez une PS5 ! Désolé, je me suis emporté. Nous avons fait de notre mieux alors, attendez le jeu avec impatience.

Bon, vu les points évoqués plus haut, il est clair que Naoki Yoshida n'aurait sans doute pas dû relever la question, un portage de Final Fantasy XVI semble évident, mais pas avant au moins 2024, ce qui laisserait une exclusivité totale de six mois à la PS5. Quoi qu'il en soit, le producteur est aussi tenu de garder quelques secrets, Sony a sans doute lâché un gros chèque pour que le RPG de Square Enix soit temporairement exclusif à sa console de salon, pas question d'annoncer un portage PC avant la sortie initiale. Celle-ci se fera pour rappel le 22 juin 2023, vous pouvez précommander FFXVI à 79,99 € via Amazon, sur PlayStation 5 bien sûr.