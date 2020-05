Fortnite : 1 milliard de dollars engendrés rien que sur mobiles

Fortnite est disponible depuis maintenant près de deux ans sur mobiles, le titre d'Epic Games est d'abord arrivé sur iOS via l'App Store, puis sur Android, d'abord avec un client natif puis tout récemment via le Google Play Store. Seul le mode Battle Royale est disponible sur mobiles, mais cela n'a pas empêché les joueurs de dépenser un tas d'argent dans le jeu.

Comme le rapporte Sensor Tower, Fortnite a engendré plus d'un milliard de dollars de revenus depuis son lancement sur iOS et Android. Un palier atteint grâce au confinement qui a grandement boosté les microtransactions, et au concert de Travis Scott, passant de 23,3 millions de dollars dépensés en mars à 44,3 millions de dollars en avril dernier. Par ailleurs, Fortnite a atteint les 129 millions de téléchargements, 96,7 % d'entre eux ayant été effectués sur l'App Store, le reste sur Android depuis le mois dernier. Rien qu'en avril 2020, le titre a été téléchargé six millions de fois.

Ce sont les États-Unis qui arrivent en tête, avec 51 millions de téléchargements et 632,2 millions de dollars dépensés dans le jeu d'Epic Games. Vient ensuite le Royaume-Uni avec 8 millions de téléchargements et 38,2 millions de dollars dépensés. La France arrive troisième des téléchargements (5,7 millions), mais ce sont les Suisses qui sont sur le podium des achats, avec 36,3 millions de dollars dépensés.

Pour rappel, Fortnite compte désormais plus de 350 millions de joueurs, toutes plateformes confondues, et Epic Games a déjà officialisé des versions PlayStation 5 et Xbox Series X.