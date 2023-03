Fortnite : Leon S. Kennedy et Claire Redfield disponibles dans la boutique

La semaine prochaine sortira Resident Evil 4, remake du jeu du même nom de Capcom, et le studio japonais s'est associé à Epic Games afin de rajouter deux héros de la franchise dans Fortnite. Après Chris Redfield et Jill Valentine, ce sont Leon S. Kennedy et Claire Redfield qui débarquent dans la boutique du Battle Royale.

Les héros de Resident Evil 2 sont désormais disponibles dans la boutique contre 2 100 V-Buck en bundle, avec des accessoires de dos et des outils de collecte, voici le contenu du pack détaillé par Epic Games :

Leon S. Kennedy et Claire Redfield, survivants de Raccoon City, savent se défendre tout seuls. Fuyez les horreurs de Raccoon City et rejoignez Méga City avec les nouveaux venus de la série Légendes du gaming, disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets ! « ON VA Y ARRIVER » : TENUE LEON S. KENNEDY ET SES ACCESSOIRES Autrefois simple policier du R.P.D. et aujourd'hui agent d'élite, difficile de se défaire de Leon S. Kennedy. Le petit accessoire de dos Mallette est inclus avec sa tenue. Découvrez également dans la boutique le couteau de combat favori des vétérans du R.P.D., l'outil de collecte Couteau de combat de Leon. CLAIREMENT AU-DESSUS : TENUE CLAIRE REDFIELD ET SES ACCESSOIRES Jeune femme déterminée à la recherche de son frère, Claire Redfield espère le retrouver sur l'île. Il y a des portes étranges dans le R.P.D. : pour les ouvrir, équipez-vous de l'accessoire de dos Clés du R.P.D., inclus avec sa tenue ! L'outil de collecte Parapluie Umbrella est également disponible dans la boutique (ces couleurs ne vous rappellent pas quelque chose ?). Terminez votre prochaine partie en un seul morceau grâce au nouvel ensemble Survivants de Raccoon City !

