Fortnite : des produits dérivés du concert de Travis Scott en vente

Ce week-end, Travis Scott a mis le feu à Fortnite avec un évènement spécial diffusé plusieurs fois ces derniers jours dans le célèbre jeu d'Epic Games. Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical était un concert très spécial avec plusieurs titres du rappeur américain, notamment un morceau inédit, The Scotts, composé avec Kid Cudi.

L'évènement est malheureusement terminé, seules restent les vidéos des joueurs sur YouTube, mais les fans vont pouvoir poursuivre l'expérience avec des produits dérivés disponibles sur la boutique en ligne de Travis Scott. Au milieu des CD, vinyles et cassettes audio se trouvent en effet des produits directement inspirés de Fortnite et Travis Scott Présentent : Astronomical, comme des tee-shirts, des figurines des protections de joysticks et même une version modifiée du Nerf Elite AR-L, renommé AR-Goosebumps pour l'occasion.

Tous ces produits sont à retrouver sur la boutique de Travis Scott, les prix sont évidemment en dollars et il faut rajouter une vingtaine de dollars pour les frais de port, la facture grimpe vite.

Lire aussi : Fortnite : affluence record et show spectaculaire, le concert virtuel de Travis Scott a tout cassé