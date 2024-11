Fortnite Recharge nous plonge en Solo dans l'Oasis avec sa Mission mirage

La mise à jour 32.00 de Fortnite a sonné le top départ d'un mois placé sous le signe du Chapitre 2 : Remix, qui a tout pour plaire même si vous n'aimez pas forcément les rappeurs de la collaboration associée. Mais il n'y en a pas eu que pour le Battle Royale classique, car Fortnite Recharge (« Reload ») a aussi eu droit à une petite révolution. Cette activité lancée en juin dernier propose pour rappel des parties à seulement 40 joueurs, avec la possibilité comme en BR de jouer en Zéro Construction. De base, l'expérience était faite pour les Duos et Sections, même si nous pouvions y entrer seul, ce qui nous mettait clairement en situation de désavantage puisqu'il n'était alors pas possible de revenir à la vie, puisqu'il faut qu'un membre de l'équipe soit toujours debout pour cela. Eh bien, après avoir introduit le mode Classé en septembre, dont vous pouvez retrouver les détails en page suivante, Epic Games a enfin ajouté du Solo, mais pas seulement.

Comme promis, après la carte Expédition basée sur Athena (la map d'origine, celle du « Chapitre 1 »), qui a pour nom de code Rufus ou BlastBerry, une deuxième a été lancée. Répondant cette fois au nom d'Oasis, elle inclut elle aussi d'anciens points d'intérêt dont Paradise Palms, la ville du désert introduite à l'époque de la Saison 5 (C1S5). Un sacré dépaysement pour le moment jouable par tous et qui sera à partir du 12 novembre en rotation toutes les 30 minutes, permettant d'expérimenter les deux cartes sans trop attendre. Nous ne serions clairement pas contre la même chose (à un rythme différent) avec d'anciennes îles principales du Battle Royale, même si cette alternative est en partie là pour ça.

En plus des quêtes quotidiennes, une série d'objectifs a été ajoutée, permettant de gagner 20 000 EXP chacun.

Par ailleurs, pour le lancement du mode Classé dans Fortnite Recharge, la skin de Félina et sa pioche Griffe de Félina avaient été ajoutées. Les conditions pour les acquérir sont simples, à savoir se connecter avant le 11 novembre à 15h00 pour débloquer les objectifs de quête puis grimper 25 niveaux pour l'accessoire et 50 pour la tenue avant le 9 décembre à 15h00. De plus, cette dernière dispose de styles se débloquant en fonction du plus haut rang atteint dans le Battle Royale (Zéro construction inclus), via Fortnite Recharge ou Rocket Racing depuis le début de la Saison 4 du Chapitre 5. Si jamais vous étiez passé à côté jusqu'à présent, c'est donc le moment de vous y mettre !

Vous trouverez quelques supplémentaires sur cette Mission mirage pour Fortnite Recharge ci-dessous.

FORTNITE RECHARGE - MISSION MIRAGE : NOUVELLE CARTE ET MODE SOLO Battle Royale n'est pas le seul mode à remonter le temps. Le 2 novembre, découvrez également Fortnite Recharge - Mission mirage avec sa nouvelle carte Oasis et le mode solo (classé et non classé). Revenez, rechargez et résistez dans des lieux qui vous rappelleront d'anciens lieux bien connus tels que Paradise Palms, Shitfy Shafts et Lazy Links, que ce soit en solo ou avec votre duo ou section dès le lancement du Chapitre 2 : Remix. À partir de la mise à jour 32.10, le 12 novembre, la carte de Recharge changera toutes les 30 minutes, alternant entre Oasis et Expédition (la carte originale). En entrant dans la file d'attente du salon, vous pourrez voir quelle carte est actuellement proposée et dans combien de temps la rotation s'effectue.

Paradise Palms, Sunburnt Shafts et Lizard Links

Les règles du mode solo de Recharge sont les mêmes, la seule différence est que tous les joueurs bénéficient de trois vies en tout. Lorsque les réapparitions s'arrêtent, chaque vie en plus est convertie en 50 points de surbouclier supplémentaires non régénératifs (jusqu'à 100 pts au total). En mode Zéro construction, cela s'ajoute aux 50 pts de surbouclier régénératifs que tous les joueurs ont. Si vous êtes éliminé alors qu'il ne vous reste qu'une vie, vous retournez au salon ! Le butin disponible dans Recharge a également été renouvelé. Voici la liste des armes que vous trouverez sur les deux cartes : Pistolets Pistolet de combat

Pistolet à silencieux

Pistolet titanesque Fusils à pompe Fusil à pompe automatique

Fusil à pompe spécialisé d'assaillant

Fusil à pompe spécialisé grondeur

Fusil à pompe automatique d'expert

Fusil à pompe de braconnier Pistolets-mitrailleurs Pistolet-mitrailleur Stinger

Pistolet-mitrailleur de combat

Pistolet-mitrailleur à chargeur double Fusils d'assaut Fusil d'assaut Hammer

Fusil d'assaut de traqueur

Fusil à tambour

Fusil d'assaut à silencieux ravageur Fusils de sniper Fusil de sniper à silencieux

Carabine à levier Autre Lance-roquettes

