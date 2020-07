Frostpoint VR: Proving Grounds, un jeu de tir PvPvE annoncé par inXile

Fondé par Brian Fango au début des années 2000, inXile Entertainment est surtout connu pour ses jeux de rôle comme The Bard's Tale, Wasteland et Torment: Tides of Numenera. D'ailleurs, Wasteland 3 arrivera dans un mois sur ordinateurs, mais le studio est prolifique et change de genre, sans doute suite au rachat par Microsoft en 2018.

inXile Entertainment planche en sur un jeu qui tournera sous Unreal Engine 5, mais le studio vient de dévoiler cette semaine Frostpoint VR: Proving Grounds, un jeu de tir en réalité virtuelle prenant place dans un monde post-apocalyptique. Le titre s'oriente vers le multijoueur en opposant deux équipes de 10 joueurs en PvP, avec également des créatures biomécaniques à affronter en PvE en même temps. Il faudra donc de la tactique et de la stratégie pour faire face aux autres joueurs tout en gardant un œil sur les monstres gérés par l'IA. L'action se déroulera dans une base militaire de l'Antarctique, avec de nombreuses armes à récupérer, que ce soit des fusils ou des pistolets, et les joueurs pourront profiter d'un réalisme accru en attrapant ces armes à une ou deux mains pour les recharger ou changer le mode de tir. Il sera également possible de trouver de l'armure, des grenades et soins, sans oublier des tourelles.

Frostpoint VR: Proving Grounds n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, il sera jouable avec les casques Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index. Vous pouvez déjà acheter un Oculus Rift S à 449,99 € sur Amazon.fr.