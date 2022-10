Gran Turismo 7 : la mise à jour d'octobre imminente, 4 nouvelles voitures teasées et peut-être déjà découvertes

Il ne faudra pas attendre la dernière semaine du mois pour découvrir la prochaine mise à jour de contenu de Gran Turismo 7. Le directeur de Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, vient de confirmer qu'elle sera disponible sur PS4 et PS5 d'ici la fin de cette semaine, donc avant vendredi prochain.

Et comme toujours, il a dévoilé les ombres des véhicules qui seront ajoutés au garage par le patch, cette fois au nombre de 4. La communauté et le site spécialisé GTPlanet semblent cette fois assez sûrs de leur coup : ils pensent reconnaître la Nissan GT-R NISMO GT3 en haut à gauche, une Maserati Merak en haut à droite, une Nissan Skyline GT-R 1973 en bas à gauche et une Mazda MX-5/Roadster NB en bas à droite.

Leurs identités précises devraient être rapidement confirmées. D'ici là, Gran Turismo 7 est disponible à partir de 56,99 € sur Amazon.fr.