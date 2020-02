Granblue Fantasy Versus : Beelzebub, alias Chaos Bringer, daté au Japon et en Amérique du Nord en vidéo

Non, toujours aucune date de sortie européenne pour Granblue Fantasy Versus, qui se fait inlassablement attendre alors que les joueurs de l'Est ont déjà pu retourner son mode RPG scénarisé et s'adonnent à présent à des matchs sur la Toile. De son côté, Cygames poursuit sur sa lancée et vient de mettre en ligne une bande-annonce pour le premier combattant en DLC, Chaos Bringer.

Bon, désormais, il faudra l'appeler Beelzebub de son vrai nom (doublé par Katsuyuki Konishi), désolé pour le léger spoiler, même si son surnom de Bubs donné par Belial ne laissait que peu de place à la surprise. C'est sur fond de la chanson Existence interprétée par nana hatori que ce redoutable personnage dévoile son panel de coups et, surtout, sa date de sortie. L'attente ne sera pas longue, car Beelzebub sera disponible dès le 3 mars, date à laquelle Granblue Fantasy Versus arrivera en Amérique du Nord. Et, oui, comme l'indique la note diffusée dans Granblue Fantasy, les joueurs outre-Atlantique y auront droit le même jour.

Le site officiel japonais a de son côté détaillé l'ensemble de ses techniques, que l'incontournable compte @granblue_en a traduit, son coup ultime ayant de quoi parler aux possesseurs de Helel ben Shalem :

Capacité 1 : Black Fly Un projectile qui tire des plumes noires. La version avec Triangle tire plusieurs plumes et est difficile à esquiver en sautant. Maintenir la touche enfoncée le charge pour plusieurs coups, pouvant être effectué en versions Carré / Triangle / Rond. Capacité 2 : Langelaan Field Une capacité invincible. Place une barrière autour de lui qui frappe également dans son dos. La version avec Rond ne peut pas être bloquée dans les airs, elle est donc utile à la fois contre les Cross Over et les sauts. Capacité 3 : Chaos Calibur Un coup tournoyant qui attaque avec les ailes de Bubs et a une longue portée, ce qui le rend facile à utiliser à la fois pour les combos et pour les coups à mi-distance. La version avec Triangle touche en bas et réduit la hitbox de Bubs.

Capacité 4 : Karma Place un projectile devant Bubs qui aspire les ennemis (ne fonctionne que sur les ennemis aériens s'ils sont paralysés). La force de l'aspiration est basée sur celle du bouton utilisé. Capacité 5 : Unisonic Une attaque de plongée air-sol pouvant être bloquée en étant accroupi. Le coup arrêtera brièvement Bubs en l'air, il peut donc être utilisé pour attirer les coups anti-aériens des adversaires. La version avec Rond les lancera et conduira à un combo, surtout près d'un coin. Action unique : Shadow Move Une téléportation en avant, dont le point de fin est fixe, mais il est plus rapide que les dashs réguliers. Peut être utilisé pour des embuscades ou pour essayer d'échapper un coin.

Skybound Art 1 : Black Spear Un projectile avec une certaine invincibilité. Maintenir la touche enfoncée le poussera vers l'avant, le transformant en une attaque à plusieurs coups. Cela signifie que le toucher à courte portée augmente considérablement les dégâts. Skybound Art 2 : Anthem Une commande de lancer avec une certaine invulnérabilité. S'il réussit, il repousse l'adversaire avec une lance noire. N'essayez pas d'y réagir, pas à bout portant ! Super Skybound Art : Chaos Legion Un projectile avec une certaine invulnérabilité. Tire d'innombrables épines devant Bubs. S'il frappe à bout portant, il les emmènera dans les cieux, où le coup favori de tout le monde pour l'avatar, Archenemy, mettra fin au combat.

Les acheteurs de son pack coûtant 300 ¥ ou du Character Pass, et ceux qui l'auront débloqué en terminant le mode RPG, auront droit à un avatar pour le lobby en ligne, une icône de support, deux quêtes supplémentaires et recevront par ailleurs un code pour obtenir en avant-première l'une des six armes de la série Astral, nouvelle catégorie devant paraître prochainement dans le jeu mobile, dont vous pouvez retrouver les visuels et caractéristiques ci-dessous :

D'autres visuels de Beelzebub sont à apprécier en page suivante. Pour terminer, et comme prévu sur le planning diffusé lors du Granblue Fantasy Fes 2019, Narmaya verra elle aussi le jour en mars et son trailer sera partagé la semaine prochaine, le 27 février. Vivement !