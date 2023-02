Greyhill Incident : date de sortie et bande-annonce pour le survival-horror avec des extraterrestres

Greyhill Incident fait de plusieurs en plus parler de lui depuis quelques mois, et c'est logique, le titre de Refugium Games arrive au terme de son développement et il a même désormais le soutien de l'éditeur Perp Games pour une sortie sur consoles de salon, en plus de la version PC prévue depuis des années.

En toute fin d'année dernière, le distributeur français Just for Games dévoilait une version physique sur PlayStation de Greyhill Incident, l'Abducted Edition, et affirmait alors que le titre serait lancé le 28 avril prochain. Finalement, il faudra attendre un peu plus longtemps, Perp Games et Refugium Games annoncent aujourd'hui que la date de sortie de Greyhill Incident est fixée au 9 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le jeu d'horreur avec des petits-gris s'offre même une nouvelle bande-annonce avec du gameplay, c'est à découvrir ci-dessus. Vous pouvez également précommander Greyhill Incident: Abducted Edition à 34,99 € sur Amazon, une version physique prévue... le 16 juin 2023.