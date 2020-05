GTA Online : les costumes d'extraterrestres offerts pour alimenter le meme de la guerre des gangs aliens

Cela fait plus de six ans que GTA Online est disponible, mais la communauté arrive toujours à renouveler ses délires. Rockstar Games l'aide à cela avec des mises à jour de contenu régulières, mais les joueurs savent aussi s'amuser avec des choses très simples.

Leur dernière lubie, c'est une improbable guerre des gangs entre aliens colorés. Le concept n'est pas entièrement nouveau, mais a été popularisé par des memes sur Instagram et Tik Tok ces dernières semaines. Des joueurs ont commencé à se réunir avec des tenues moulantes d'extraterrestre de la même couleur pour assaillir tous ensemble un innocent PNJ ou un autre joueur avec une arme contondante. La blague est devenue virale, et a peu à peu dérivé vers des batailles générales entre extraterrestres verts ou mauves, façon Grove Street contre Ballas.



Il fallait néanmoins débourser plus de 300 000 GTA$ pour obtenir l'un ou l'autre de ces accoutrements et à son tour essayer de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Rockstar Games a bien évidemment entendu parler du phénomène, et a décidé de faire un beau cadeau à sa communauté : jusqu'au 13 mai inclus, les skins Green et Purple Martian Bodysuits sont gratuites dans GTA Online. Elles sont disponibles chez tous les vendeurs de vêtements, dans la catégorie Guerre d'Arène > Combinaisons.

Pour parfaire votre attirail de malfrat galactique, une queue de billard est aussi offerte dans tous les Ammu-Nation jusqu'à jeudi.

Lire aussi : GTA Online : des récompenses doublées pour les motards et la Coil Cyclone à l'honneur cette semaine