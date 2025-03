Hitman World of Assassination : du gameplay avec une banane et un dramatique accident pour la version PSVR 2

IO Interactive a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Hitman World of Assassination sur PlayStation VR 2 à l'occasion du VR Games Showcase. Le titre en réalité virtuelle est pour rappel attendu à la fin du mois sur le casque de la PlayStation 5, place à la vidéo :

Hitman World of Assassination regroupera pour rappel les 22 niveaux de Hitman 1, 2 et 3 avec des mécaniques de gameplay adaptées à la VR, que ce soit « de crocheter une serrure pour atteindre un point d’observation, d’allumer un générateur pour créer une diversion ou d’assommer deux gardes en un seul mouvement ». Les joueurs incarneront évidemment l'Agent 47, disposant ici d'une centaine d'armes. Cette version PSVR 2 prendra en charge les gâchettes adaptatives des contrôleurs, l'implémentation du room-scale ou encore des interactions spatiales au toucher. Les joueurs pourront enfin profiter d'un affichage en 4K HDR.

La date de sortie de Hitman World of Assassination est fixée au 27 mars 2025 sur PlayStation VR 2, vous pouvez retrouver le bundle avec le casque et Horizon Call of the Mountain à partir de 449,99 € sur Amazon et Cdiscount.