Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un premier patch lancé sur PC et Xbox Series X et S

Après des années d'attente, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est enfin sorti la semaine dernière, du moins sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre de Warner Bros. Games et Avalanche Software arrivera après sur les autres plateformes, il avait déjà été reporté plusieurs fois, mais malgré tout cela, de petits soucis techniques persistent.

Il y a quelques heures, les studios ont lancé une première mise à jour pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, du moins sur PC et Xbox Series X|S. Ce correctif est surtout là pour améliorer les performances et supprimer des bugs, le changelog est disponible ici, mais sur PS5, il faudra attendre un peu plus tard dans la semaine pour profiter de ce patch, qui devrait également corriger le bug du Trophée « Collectionnite », qui ne se débloque pas et qui empêche donc d'avoir le Platine.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, il arrivera le 4 avril prochain sur PS4 et Xbox One puis le 25 juillet sur Switch. Vous pouvez retrouver le jeu à 53,99 € sur Gamesplanet.

