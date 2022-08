Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard tient sa date de sortie, ce sera pour 2023 !

Très attendu par tous les fans de l'univers Harry Potter, et ils sont nombreux, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard avait été dévoilé en 2020, pour une sortie l'année suivante. En 2021, le titre n'a fait parler de lui que pour être reporté, mais en début de cette année, Warner Bros. Games avait confirmé un lancement pour 2022.

Tout semblait bien se passer, nous avions même eu droit à un PlayStation State of Play spécial avec une longue vidéo de gameplay, et là encore, l'éditeur assurait que le jeu sortrait en fin d'année 2022. Mais voilà, vous l'avez lu dans le titre, la vraie date de sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est fixée au 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La version Nintendo Switch est toujours prévue, même si personne ne sait comment le titre va bien pouvoir faire pour tourner sur la console de salon portable, mais elle ne partage pas sa date de sortir avec les autres plateformes, les développeurs la communiqueront prochainement.

Comme toujours, les studios expliquent qu'ils ont besoin de davantage de temps pour parfaire l'expérience de jeu, tant mieux pour les joueurs, même si ceux-ci vont devoir patienter de longs mois avant de retrouver leur école de sorciers préférée.