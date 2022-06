Hollow Knight: Silksong annoncé sur Xbox dans un trailer endiablé, avec une sortie Day One dans le Game Pass !

À la suite du succès amplement mérité d'Hollow Knight, Team Cherry a annoncé en 2019 une suite baptisée Hollow Knight: Silksong, mettant en scène Hornet dans un royaume entièrement inédit. Nintendo avait ensuite montré 18 minutes de gameplay lors de son Direct de l'E3, le jeu étant alors annoncé uniquement sur Switch et PC. Depuis, c'est le calme plein, même si quelques détails avaient été donné via le magazine Edge fin 2020. Forcément, chaque évènement de l'éditeur est l'occasion pour la Toile d'espérer un retour avec enfin une date de sortie. Ces derniers jours, The Snitch a laissé entendre que le metroidvania serait disponible Day One chez Xbox. Eh bien, il avait encore visé juste, car Hollow Knight: Silksong s'est montré lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Cette nouvelle bande-annonce nous montre donc évidemment Hornet, virevoltant dans des phases de plateforme explosives et affrontant tout un tas de nouveaux ennemis et boss, plus retords les uns que les autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Hollow Knight: Silksong sortira donc Day One dans le Xbox Game Pass sur les consoles Xbox, PC et dans le Cloud.

Vous pouvez acheter Hollow Knight sur PS4 au prix de 28,04 € et sur Switch à 29,49 €, vendu sur Amazon.