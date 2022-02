Horizon Forbidden West : les défis et activités de l'open world présentés par un trailer excitant

Nous approchons à grands pas du lancement d'Horizon Forbidden West, mais Guerrilla Games a encore plusieurs choses à nous apprendre à son sujet. Après un regard sur le scénario de sa campagne, au tour d'une bande-annonce consacrée aux activités auxquelles nous pourrons nous adonner dans le monde ouvert de l'Ouest prohibé.

Les développeurs nous présentent dans ce trailer les fosses de combat dans les campements, les contrats de récupération dans les terres sauvages, les avant-postes et camps de rebelles, des ruines à explorer ou encore de mystérieux défis à surmonter. Il faudra souvent penser à bien choisir nos armes et notre équipement pour appréhender ces challenges, mais ils en vaudront la chandelle, car ils permettront d'obtenir des récompenses importantes pour gonfler notre arsenal.

La hype ne risque pas de redescendre suite à cette vidéo ! La date de sortie de Horizon Forbidden West, c'est toujours pour le 18 février 2022 sur PS4 et PS5, et sans retard possible, car le titre est désormais gold.

