Hyper Scape : la bêta disponible sur le service NVIDIA GeForce NOW !

Révélé en début de mois, Hyper Scape est la première tentative d'Ubisoft dans le domaine du battle royale free-to-play. Après une première phase de bêta fermée, et une apparition dans l'Ubisoft Forward hier soir, il est maintenant en phase de bêta ouverte sur PC. Bonne nouvelle pour les adeptes du cloud gaming, NVIDIA vient d'annoncer que Hyper Scape est aussi disponible sur GeForce NOW. Il est donc possible de profiter de la bêta ouverte sur tous les appareils compatibles sans téléchargement (à condition de posséder une connexion internet suffisante tout de même).

Dans une ambiance futuriste VR (rappelant l'Oasis de Ready Player One), vous devrez combattre en arpentant les rues de Neo-Arcadia, ville virtuelle dans laquelle se déroule le jeu. Avec son level design vertical, son extension Twitch permettant de modifier l'expérience de jeu grâce à un système de vote et son ambiance mystérieuse, ce jeu a de quoi séduire bon nombre de joueurs.

C'est gratuit, alors laissez vous tenter et, pour vous inscrire et rejoindre la bêta ouverte, il suffit de cliquer ici !