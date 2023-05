Immortals of Aveum : de la magie sous toutes ses couleurs dans un nouveau trailer de gameplay du FPS fantastique

Si le label EA Originals nous avait plus habitués aux productions à l'ambiance indé, il va aussi permettre à Ascendant Studios de sortir son premier projet qui lorgne plus du côté des AAA. Immortals of Aveum est en effet un FPS avec de la magie, se déroulant dans un univers fantastique original englouti par cette dernière, truffé de conflits et littéralement au bord du gouffre, sublimé par l'Unreal Engine 5.

Nous avions récemment pu découvrir son gameplay en long et en large avec une présentation dédiée, mais avons eu une nouvelle occasion d'en apprécier lors du PlayStation Showcase de ce mercredi. Entre des cinématiques mettant en avant notre héros Jak, sorcier ayant récemment découvert ses pouvoirs et rejoint les Immortels pour prendre part à une guerre qui le dépasse, nous avons donc droit à des séquences de shoot magique à la première personne aux effets visuels vibrants.

Immortals of Aveum est un jeu de tir à la première personne en solo où vous devrez maîtriser trois couleurs de magie et lancer des sorts avec des compétences dévastatrices dans un jeu qui défie les conventions du jeu de tir à la première personne. Affrontez des ennemis dans des combats rapides, fluides, axés sur le lancement de sorts faciles à apprendre et à maîtriser, dans lesquels la magie est au cœur de l’attaque et de la défense. Utilisez de manière créative les trois couleurs de magie et terrassez vos adversaires grâce à des enchaînements d’attaques et à des contres bien placés. Débloquez et améliorez plus de 25 sorts et 80 talents. Découvrez, améliorez et fabriquez des centaines de pièces d'équipement magiques. Et adaptez votre style de jeu aux trois couleurs de magie pour devenir le Magnus triarque le plus puissant d’Aveum.

Reste maintenant à savoir ce que vaudra Immortals of Aveum manette en main : sa date de sortie est calée au 20 juillet sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € chez Amazon.fr.

