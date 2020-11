It Takes Two : la motion capture est terminée, des informations à venir prochainement

Josef Fares et Hazelight Studios ont fort à faire, après les très bons Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out. Le studio avait brièvement présenté It Takes Two pendant l'EA Play 2020, le titre n'a pas fait parler de lui depuis et reste donc très mystérieux. Pourtant, en interne, les choses semblent bien avancer.

Finishing off the final mocap. Can’t wait to show #ItTakesTwo soon????????❤️ pic.twitter.com/Tq3CbMptoQ — Josef Fares (@josef_fares) November 3, 2020

Josef Fares a en effet annoncé sur Twitter qu'il avait terminé les enregistrements en motion capture pour It Takes Two, avec deux photos de lui embrassant un écran et surtout autour d'une table, en compagnie de trois acteurs que nous devrions retrouver dans le jeu. Le réalisateur indique par ailleurs qu'il donnera des informations prochainement, et comme tout le monde le sait, il est très proche de Geoff Keighley, il y a fort à parier qu'It Takes Two sera présent aux Game Awards 2020 le 10 décembre prochain. Officiellement, le titre est attendu en 2021 sur des plateformes encore inconnues.

Le dernier jeu en date de Hazelight Studios est pour rappel A Way Out, qui comptait plus de deux millions de joueurs l'année dernière, et qui est à retrouver contre 29,99 € sur Amazon.fr.