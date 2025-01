JCC Pokémon Pocket : un énorme chiffre dévoilé et un petit cadeau pour les joueurs

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est un énorme succès. Le titre de The Pokémon Company, DeNA et Creatures comptait plus de 60 millions de téléchargements en décembre dernier. Depuis, le titre free-to-play a accueilli les boosters L'Île Fabuleuse et de nouvelles cartes devraient débarquer d'ici la fin du mois, avec la très attendue fonctionnalité d'échange, déjà critiquée par les fans.

Aujourd'hui, c'est directement via les annonces in-game que les développeurs dévoilent un nouveau gros chiffre. Les joueurs ont obtenu plus de 40 milliards des cartes dans le JCC Pokémon Pocket, que ce soit via les boosters ou les pioches magiques. Pour marquer le coup, les studios nous offrent... une carte promo, Pokédex, avec une belle illustration mettant en scène Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous avez jusqu'au 30 avril pour récupérer la carte sur votre compte et l'ajouter à vos decks.

Le JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible gratuitement sur iOS et Android, vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.